Attualità Quarta giornata dell’Oktoberfest al Quanto Basta. Questa sera si esibiranno Li Briganti 19 ottobre 2019

Una settimana intensa questa che sta per volgere al termine. Per chi non avesse ancora avuto il piacere di partecipare all’Oktoberfest di Quanto Basta c’è tempo. Questa sera menù bavaresi e birra a volontà accompagnati dai suoni de Li Briganti. Trio acustico che presenta una rivisitazione dei brani cantautorali italiani in una chiave elegante ma allo stesso tempo divertente.

Lo stile scelto dalla band ricalca i canti di una terra ricca di storia e leggende, Folk e Musica Tradizionale.

Domani, domenica 20 ottobre gran finale con i Saltarello dell’alta valle del sacco e la musica degli Hernicantus.

Due serate da non perdere. Elio e Dario vi aspettano. Il consiglio è sempre lo stesso: Preparate la pancia e le gambe per mangiare a volontà e ballare, senza esagerare, ma … giusto “ Quanto Basta”.

Per info e prenotazioni 0824700856.