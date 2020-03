Quarantena, Avellino non rinuncia alla musica con dirette Facebook e Instagram di artisti irpini nel week end

Michael Mambri – A distanza di una settimana dalla “ quarantena “ che ci obbliga, per motivi di sicurezza e prevenzione, a stare a casa, il Tilt Tattoo Bar Events di Avellino ha realizzato un format che si chiama “ Canzoni dell’Appartamento “.

Un appuntamento in streaming, per questo fine settimana, in diretta dalla pagina Facebook personale del noto locale irpino ove diversi artisti “ da casa propria “ regaleranno un po’ di musica per tenerci compagnia.

Venerdì 13 è stata la volta di Si Da Soul, Loris D e Vincenzo Russo, ieri sera invece voce a Joe Clemente e al suo Disco Delirio seguito da Tsunami e Lowa e, per finire, questa sera largo spazio ad An Ri, Dario De Angelis, Fabio Grillo e ai Berlino84.

Un unione di intenti quella degli artisti irpini per stringerci in un abbraccio collettivo attraverso la musica pur essendo lontani e non potendo stare insieme, cosa, che ci auguriamo potrà accadere il più presto possibile.

Non solo il Tilt, anche il progetto musicale “ La Noche Loca “ di Luca Frisetti e Daniele Damaso ieri ci ha fatto compagnia nel primo sabato di quarantena, direttamente dalla loro pagina Instagram, il duo si è esibito regalando musica e tanto divertimento.

Dunque Avellino non si arrende in questi tempi bui, e prova a regalare un po’ di svago e qualche sorriso, in attesa, che questo periodo oscuro diventi solo un lontano ricordo.