“Quando c’è discussione in città è doveroso esserci”: Petitto ospite dei De Mita

Renato Spiniello – “Quando c’è discussione in città è doveroso da parte nostra partecipare e confrontarci con tutti. La parte Popolare del Centrosinistra è consistente, lo ha dimostrato alle ultime elezioni e c’è un radicamento sul territorio. Noi dobbiamo averne rispetto e confrontarci con loro, anche se a volte abbiamo vedute diverse su singole questioni”.

Il dirigente dem, ex presidente del consiglio comunale e promotore dell’associazione politico-culturale “Ora” Livio Petitto motiva così la sua presenza in platea nella Sala Rossa dell’ex Carcere Borbonico, dove De Mita e i suoi hanno presentato il proprio coordinamento cittadino composto da Maria Rusolo e Carmine Cardillo.

“La risoluzione dei problemi è la priorità assoluta per questo territorio” prosegue Petitto che tuttavia sul tema Regionali non sembra propriamente in linea con i suoi condivisori di platea. “L’attuale Governatore (Vincenzo De Luca, ndr) è l’uomo giusto su cui puntare, al momento non vedo alcuna alternativa” sostiene Petitto. “Deve capire che il potere è il pensiero, non una mera prova di forza” dirà invece di lì a poco l’ex segretario della Dc riferendosi al Presidente della Giunta Regionale. L’appello che però rivolge Petitto a tutta l’area di Centrosinistra in vista delle Regionali è “di rafforzarci e stilare un programma condiviso per rilanciare le aree interne”.

Immancabile un passaggio sul commissariamento del Pd irpino: “Spero che nei prossimi giorni venga nominato il commissario in modo tale da capire come rilanciare il partito in Irpinia. Da lui mi aspetto trasparenza e rispetto delle regole per poter fare un congresso vero. Ne ha bisogno il Pd, i militanti e la provincia stessa. Congresso prima o dopo le Regionali? Assolutamente prima”.