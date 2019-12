Alpi – Qualità della vita, Avellino perde di nuovo posizioni nella classifica de “Il Sole 24 Ore”. Dal 90° posto dell’anno scorso, il capoluogo irpino scende al 94°. Lo scorso anno Avellino era la migliore in Campania. Oggi, invece, l’Irpinia è al penultimo posto. Dopo la nostra provincia, si piazza Benevento (95^). Prima nella nostra regione è Napoli (81^), seguita da Salerno (86^) e Caserta (93^). Come ricchezza e consumi, Avellino è 105^, quindi al penultimo posto. 92° posto per ambiente e servizi, 51° posto giustizia e sicurezza, 83° posto affari e lavoro, demografia e società 58° posto, cultura e tempo libero 102°.

La coda della classifica è occupata dalle province del Sud: Caltanissetta occupa l’ultimo posto per la quarta volta nella storia dell’indice dopo le performance negative del 1995, nel 2000 e nel 2008. Foggia (105ª) e Crotone (106ª) la precedono di poco. Anche se il Sud del Paese, nel trend, è ancora in coda nella classifica, le performance sono positive in tutte le province delle grandi città: Roma, diciottesima, sale di tre posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno.

Napoli, pur essendo nella metà inferiore della classifica generale (81°), rispetto alla scorsa edizione della Qualità della vita è risalita di 13 posizioni. Sulla stessa linea le performance di Cagliari, che fa un balzo di 24 posizioni (20°), Genova sale di 11 gradini (45°), Firenze di sette (15°) e Torino è 33esima (+ 5 sul 2018). Infine, Bari mette a segno un incremento di 10 posizioni, raggiungendo il 67° posto. Bologna in calo pur restando nella parte alta della classifica al 14° posto.