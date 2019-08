Provincia Pulizia strade, ad Ariano il consigliere Orsogna contro De Vizia: “Opera senza contratto” 29 agosto 2019

Un’anomalia quella denunciata dal capogruppo consiliare del M5S di Ariano Irpino, Luca Orsogna che sferza un duro attacco alla ditta De Vizia, società addetta alla pulizia delle strade del comune del Tricolle. “Da accertamenti effettuati presso gli uffici del Comune di Ariano Irpino – spiega Orsogna – dal Movimento 5 Stelle è emerso che la società De Vizia, in virtù della determina n. 329 del 16/05/2019, incassa dalla nostra Città 209 mila euro all’anno senza contratto per effettuare il servizio di pulizia e spazzamento delle strade”.

“L’affidamento alla ditta De Vizia, che si occupa dello spazzamento delle strade nella cittadina del Tricolle, negli ultimi 5 anni è stata prorogata di anno in anno senza nessun contratto che, per appalti così onerosi per un ente, sarebbe il minimo. In più senza contratto, non si sa con esattezza quali siano gli obblighi in capo alla De Vizia: in che giorni deve effettuare il sevizio di pulizia? Con quanti mezzi? Con quanti dipendenti?”. Una serie di quesiti che Orsogna probabilmente proporrà in consiglio.

E conclude: “In 5 anni, la ditta ha percepito dal Comune oltre un milione di euro. Una vera e propria anomalia che deve cessare al più presto. Chiederò al Sindaco ed all’amministrazione di porre fine a questa situazione”.