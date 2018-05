Politica Puc, Preziosi: “Da sempre intenzionato ad adeguare il piano esistente” 29 maggio 2018

“Ho appreso dell’invito che l’assessore all’Urbanistica Ugo Tomasone ha rivolto stamattina (ieri ndr) ai candidati a sindaco, ai quali chiede se intendono adeguare il Puc esistente o rifarlo ex novo, e devo sottolineare che, per quanto mi riguarda, la mia posizione è ben nota da tempo”.

Così il candidato a sindaco di “La svolta inizia da te”, Dino Preziosi, in risposta all’interrogativo posto dall’assessore Tomasone.

“Ricordo innanzitutto, poiché l’assessore pare dimenticarlo, che fui io a portare in Commissione Urbanistica i Piani attuativi per impedire ulteriori edificazioni nelle aree B sature – sostiene Preziosi – di cui oggi ha ribadito l’importanza.

Inoltre, fin dalla campagna elettorale del 2013, ho sempre dichiarato di essere per la perequazione, per la compensazione e per il riuso, contrario quindi a un ulteriore consumo di suolo e con una attenzione particolare per l’edilizia sociale.

Tuttavia, non mancherà occasione in questa campagna elettorale – conclude Preziosi -, di illustrare più in dettaglio le linee programmatiche che intendo concretizzare, qualora eletto sindaco”.