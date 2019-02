Cronaca Provvedimento “abnorme ed ingiusto”, assolto senzatetto originario di Avellino 2 febbraio 2019

C.V., classe 1970, originario di Avellino ma da anni dedito ad una vita di strada, tra le province di Napoli e Caserta, con alle spalle una lunga serie di “piccoli” reati, è stato protagonista di una paradossale vicenda, conclusasi con una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Napoli Nord, presieduto dal giudice Cioffi.

I fatti risalgono al 2014 quando all’uomo, che oramai da anni si era di fatto trasferito a Casavatore, alloggiando in ricoveri di fortuna, viene notificata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Casavatore, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 20.9.2011, a seguito di alcune condanne penali che l’uomo aveva riportato in precedenza.

Ebbene, non avendo dichiarato alcun indirizzo per la propria reperibilità, nel provvedimento impositivo della misura veniva espressamente indicato che C.V. era reperibile per i controlli presso l’esterno della Chiesa “San Giovanni Battista di Casavatore”, sita alla via San Giovanni, ossia praticamente sul sagrato della Chiesa.

In data 23 Aprile 2014, agenti di polizia giudiziaria, nel corso di un servizio di controllo si recarono alle ore 2 di notte nel luogo indicato, ma non trovarono il senza tetto che, in realtà, si era spostato soltanto di pochi metri. L’uomo pertanto fu denunciato a piede libero con l’accusa di aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Apertosi il processo dinanzi al Tribunale penale di Napoli Nord, la difesa dell’uomo è stata assunta dall’avvocato avellinese Rolando Iorio che sin da subito ha tuonato contro il provvedimento imposto, definito abnorme ed ingiusto, in quanto, tra le altre cose, obbligava un individuo a sostare in orario notturno in un luogo pressoché aperto ed esposto a tutte le intemperie.

Il Tribunale di Napoli Nord, condividendo a pieno la tesi difensiva, ha assolto C.V. per non aver commesso il fatto. Il pubblico ministero aveva invece chiesto la condanna ad 1 anno di carcere.