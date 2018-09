Provinciali, i ‘Popolari’ a confronto sulle prossime elezioni

Domani pomeriggio, alle 16,30 presso il Centro Sociale “Samantha Della Porta” di Avellino, si riuniranno i sindaci e gli amministratori “Popolari” per discutere in merito alle prossime elezioni per il rinnovo degli organi della Provincia di Avellino. Alla riunione prenderanno parte Giuseppe Del Giudice, il consigliere regionale Maurizio Petracca, Giuseppe De Mita e Ciriaco De Mita.

Come anticipato dalle dichiarazioni dei due consiglieri provinciali uscenti, Luigi D’Angelis e Vito Pelosi, e dal sindaco di Sperone Marco Alaia, la posizione dei Popolari è orientata alla presentazione di una lista autonoma e ad aprire la discussione con altre forze politiche per una possibile convergenza, innanzitutto in merito alle scelte che l’ente dovrà assumere, in particolare, in materia di edilizia scolastica, viabilità e servizi pubblici locali.

Eventuali intese su possibili candidature potranno solo essere la conseguenza di accordi sul programma. In ogni caso, l’incontro di domani sarà l’occasione per definire quali iniziative verrano assunte nel corso delle prossime settimane.