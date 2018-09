Politica Provinciali, Alaia: “Biancardi espressione del centrodestra? Se così non lo sosteniamo” 11 settembre 2018

“L’ipotesi di un nostro sostegno a Domenico Biancardi, candidato alla Presidenza della Provincia, è scaturita unicamente dalla circostanza che si tratta di un amministratore di provate capacità che può fare la sintesi tra diverse sensibilità, e non certo perché espressione del centrodestra.

Pertanto, chiediamo al sindaco di Avella di dire con chiarezza se si propone alla guida di palazzo Caracciolo come elemento di aggregazione di varie esperienze amministrative, senza alcuna appartenenza di schieramento e di partito, o se intende, invece, essere espressione di una ben specifica coalizione. E’ evidente che se si presentasse come il candidato di Forza Italia o del Centrodestra verrebbe meno qualsiasi ipotesi di nostro sostegno alla sua candidatura.”

Lo afferma il Consigliere regionale Enzo Alaia.

“Biancardi – prosegue il Consigliere regionale – può rappresentare un momento di sintesi per coloro che sul territorio non si riconoscono più negli attuali schieramenti in campo e intendono proporre una valida alternativa sia al centrodestra che al centrosinistra. I sindaci e gli amministratori che si riconoscono sulle nostre posizioni potrebbero trovare in lui un punto di riferimento per le provinciali solo se la sua candidatura non avrà connotazioni partitiche o di coalizione.”

“Pertanto – chiude Alaia – da Biancardi ci aspettiamo parole di chiarezza, possibilmente a stretto giro di posta.”