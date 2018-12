Cronaca Primo Piano Prove di “accordo di vicinato”, un cittadino chiama i Carabinieri: sventato furto a San Tommaso 13 dicembre 2018

Prove di “accordo di vicinato”, sventato furto a San Tommaso. All’indomani dell’accordo sottoscritto a Palazzo di Governo tra Prefettura, Forze dell’Ordine e 19 comuni irpini, che vede la necessaria partecipazione anche del cittadino per la prevenzione dei furti in qualità di sentinella del territorio, i Carabinieri hanno sventato un furto in abitazione nella zona San Tommaso di Avellino.

Prove tecniche di “accordo del vicinato” dunque, anche se il protocollo è stato firmato ma l’attuazione è in fase ancora di rodaggio e definizione con i singoli comuni firmatari, emerge in questo caso l’insostituibile e necessario apporto fornito dai cittadini che vivono il territorio.

Fondamentale infatti è stata la segnalazione di un’auto sospetta notata in località San Tommaso da un cittadino che, a testimonianza dell’inestimabile valore aggiunto offerto dalla partecipazione della collettività al bene comune della sicurezza e della legalità, non ha esitato ad allertare il “112”.

I militari in servizio alla Centrale Operativa hanno così inviato una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Avellino. I ladri si sono dati alla fuga in varie direzioni, favoriti dall’oscurità. Nel corso delle ricerche uno dei malviventi, vistosi braccato, ha abbandonato l’autovettura per mettere in atto un maldestro tentativo di fuga a piedi. Rincorso, è stato bloccato.

Si tratta di un trentenne di San Vitaliano (NA), gravato da numerosi precedenti di polizia principalmente per reati contro il patrimonio, che al momento del fermo aveva ancora un cappuccio e calzava dei guanti, verosimilmente per evitare di lasciare impronte durante l’azione criminosa.

Dagli immediati accertamenti, l’Opel Astra utilizzata per la fuga è risultata oggetto di furto perpetrato qualche giorno fa in un comune dell’agro nolano. Nell’auto i Carabinieri hanno rinvenuto una grossa cesoia ed altri attrezzi atti allo scasso. Condotto in Caserma per gli ulteriori accertamenti, alla luce delle evidenze emerse, a carico del trentenne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, poiché ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

E’ stato inoltre proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri finalizzate sia a risalire all’identità dei complici sia ad appurare eventuali ulteriori responsabilità del soggetto in recenti episodi delittuosi.