Lavoro & Sindacato Protocollo d’intesa tra il Comune di San Martino, la Cgil e il Sindacato pensionati italiani 13 novembre 2019

Questa mattina è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Comune di San Martino Valle Caudina, la Cgil irpina e il Sindacato pensionati italiani (Spi) Cgil di Avellino sulle Politiche sociali e le mappature dei bisogni dei cittadini.

«Il sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano – spiega il segretario generale della Cgil irpina Franco Fiordellisi – ha accolto la nostra richiesta, avanzata dopo un prezioso lavoro portato avanti dai delegati Margherita Scianguetta, Luigi Mauro, Dario Meninno (segretario generale Sei Cgil Avellino). Le politiche sociali sono l’insieme degli interventi finalizzati a garantire i diritti di cittadinanza sociale e le pari opportunità, dunque il nostro obiettivo è quello di prevenire, rimuovere e ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e autosufficienza, di emarginazione e devianza sociale oltre che intervenire sulle situazioni di nuova povertà causata della crisi economica che il nostro paese sta attraversano e ancora di più acuita in una zona interna come la nostra».

«Il protocollo di intesa sottoscritto questa mattina rappresenta un importante passo in avanti nel raggiungimento di un obiettivo fondamentale che è quello di realizzare un’azione amministrativa mirata al contrasto delle povertà. L’intesa raggiunta con il comune di San Martino Valle Caudina è diretta a costruire una rete capace di far emergerei bisogno della popolazione in particolar modo delle fasce deboli e di conseguenza organizzare una risposta mediante una serie di interventi mirati».