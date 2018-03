Attualità Avellino Protezione Civile, domani a Mercogliano il 1° raduno del Volontariato provinciale 26 marzo 2018

Domani, 27 marzo 2018, dalle ore 10, il Centro Operativo Sopi Protezione Civile di Mercogliano ospiterà il 1° Raduno del Volontariato della Provincia di Avellino.

Un’occasione concreta di confronto sul tema della previsione, prevenzione dei rischi e delle immediate risposte alle emergenze (quali catastrofi naturali o danni provocati dalla stessa mano dell’uomo, come gli incendi) che concretizzano nel quotidiano le forze raccolte nella Protezione Civile in collaborazione con tutti gli enti preposti e le associazioni di volontari radicati sul territorio irpino.

“In vista dell’approssimarsi della prossima stagione estiva – si legge nel comunicato stampa di presentazione – e di una nuova stagione di incendi boschivi è opportuno quanto mai avviare una consultazione anzitutto con le associazioni di volontariato della provincia per ascoltare proposte e ragionare insieme ai vertici regionali e provinciali sul futuro della protezione civile e su una rete sempre più sinergica tra tutti gli attori coinvolti per realizzare un sistema sempre più efficiente, sia per la prevenzione che per gli interventi in caso di emergenza”.

L’evento sarà inaugurato con delle esercitazioni della protezione civile in sinergia con le unità cinofile impegnate nella ricerca di dispersi, soccorso sanitario, colonna mobile, tecniche di spegnimento incendi, attività per il dissesto idrogeologico, e quant’altro a cura delle associazioni.

Alle ore 11, dopo la benedizione dei presenti da parte di Don Riccardo Guariglia, Abate di Montevergine, seguirà una tavola rotonda con i rappresentati delle istituzioni e delle associazioni per ragionare insieme di protezione civile e sulle misure più opportune per fare prevenzione e per migliorare sempre più la protezione civile in Campania, che già rappresenta un’eccellenza a livello nazionale.

Protagonisti del dibattito saranno: Maria Tirone, Prefetto di Avellino, Roberta Santaniello, Dirigente Gabinetto Presidente G.R. Campania, Massimo Pinto, Direttore Generale Protezione Civile Regionale, Claudia Campobasso, Dirigente Genio Civile Avellino ed Ariano Irpino, Col. Massimo Cagnazzo, Comandante Provinciale dei Carabinieri, Rosa D’Eliseo, Comandante Provinciale VV.F, Ines Giannini, Dirigente UTG di Avellino – Protezione Civile e Felice Preziosi, Disaster manager. Per le associazioni di volontariato saranno presenti: Giuseppe Ventre (Prociv), Concetta Mattia (Anpas), Mauro Argenio (Misericordie).