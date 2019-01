Protesta ex Isochimica, Pallini telefona al lavoratore: “Giovedì incontro con Di Maio”

Ex Isochimica, l’onorevole Pallini telefona a Preziosi e annuncia l’incontro a Roma con Di Maio. Una telefonata tra la deputata del Movimento 5 Stelle, che sta seguendo la delicata vertenza del prepensionamento degli ex operai dell’Isochimica, e il lavoratore della fabbrica dei veleni di Borgo Ferrovia, che questa mattina ha manifestato dinanzi ai cancelli dello stabilimento di Pianodardine, avrebbe rasserenato gli animi e aperto un nuovo spiraglio.

“Ho voluto rassicurare il signor Preziosi sull’impegno mio e del Ministro Di Maio sul caso che lo vede coinvolto insieme a circa 40 ex dipendenti. Sin dall’ingresso in Parlamento ho sempre profuso il massimo impegno e anche questa mattina mi sono adoperata per sbloccare la situazione, andando personalmente al Ministero del Lavoro e prendendo appuntamento con l’ufficio legislativo del nostro vicepremier”, precisa Pallini.

“Abbiamo fissato un incontro, al quale prenderò parte, per giovedì 31 gennaio alle 17. Una delegazione dei lavoratori sarà ricevuta presso il Dicastero dal Ministro Di Maio e dai suoi collaboratori. Chiederò che sia presente anche un esponente dell’Inps per chiarire i termini della questione. Voglio solo rassicurare tutti rispetto all’impegno assunto tanti mesi fa per risolvere la questione da me molto sentita. Abbiamo già fatto dei piccoli, grandi passi. Continuerò a camminare su questa direzione per raggiungere il traguardo insieme a quanti stanno ancora lottando e soffrendo”, conclude la capogruppo M5S in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.