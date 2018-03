Pronti per le amministrative, De Mita: “Diamo il via al movimento dei popolari”

“Stiamo preparando una manifestazione per il mese di aprile che darà il via alla campagna di adesione al nostro movimento dei popolari. Con questo movimento saremo presenti alle elezioni politiche di Avellino e nelle altre realtà che si apprestano al voto. Inizia da qui un nuovo percorso. Oggi è una data simbolica”.

Così Giuseppe De Mita durante lo scambio di auguri, presso la sede del partito: “Le elezioni amministrative possono diventare un banco di prova per tutti, anche per quelli che sentono di avere già la vittoria acquisita, a condizione di compiere un salto di qualità. Ed è proprio su questo che intendiamo insistere anche – ha precisato – per non commettere l’errore di evocare un obiettivo e poi non esserne all’altezza. Noi abbiamo bisogno di concretizzare quest’ansia di cambiamento, a partire da noi stessi, per cui il lavoro che incominciamo a fare su Avellino città è un lavoro che guarda a questo obiettivo”.

“Siamo dell’idea che si debba creare una condizione diversa dal passato e lavoriamo verso questa direzione. Se poi le altre forze politiche, ad iniziare dal Partito Democratico, ci aiutano a realizzare questa nuova condizione il rapporto si costruisce altrimenti è inutile discutere del candidato sindaco”. Secondo Giuseppe De Mita anche la vicenda amministrativa ha una cesura nel passaggio elettorale ed “è inutile che noi discutiamo su come è andata”.

Ancora una volta Giuseppe, alla presenza di Ciriaco De Mita, parla dell’importanza della radicalità: “Abbiamo bisogno di testimoniare radicalità, ma distante dalla stravaganza e dal pressappochismo. Radicalità non è buttare il passato ma avere rapporto di stretta coerenza tra le cose che diciamo e che facciamo. Il vero cambiamento coincide con il buon senso”.

Maurizio Petracca fa un’analisi della situazione amministrativa nel capoluogo irpino: “Sicuramente l’ultima esperienza amministrativa non ha brillato di risultati ottenuti. Si parla ancora di opere e finanziamenti risalenti a quindici anni fa. Allo stesso tempo, però, sono consapevole del fatto che siamo parte di una coalizione di centrosinistra e che sarebbe giusto intraprendere la corsa alle amministrative insieme.

“Se si vuol far parte di una coalizione – continua Petracca – capace di affrontare la prossima tornata elettorale, bisogna immaginare di voler condividere un programma serio, decido e chiaro che raccolga idee capaci di intraprendere un percorso verso la crescita. Per intercettare l’elettorato debbano esserci idee chiare e precise. Senza illudere nessuno, perché le condizioni economiche generali di un’amministrazione, in particolare quella del comune di Avellino, sono vicine al pre dissesto economico”.

“Bisogna fare in modo che chi ha fallito o ha mal gestito in questi ultimi cinque anni, in particolare, faccia un passo indietro. Credo che le ultime amministrazioni che ben si sono contraddistinte per idee e progettualità siano state quella con il sindaco Di Nunno e la prima amministrazione Galasso”. Poi Petracca si augura che nelle prossime settimane di confronto, la coalizione di centrosinistra possa “condividere un programma serio e una persona autorevole rappresentativa dell’intera coalizione, che parta dal recupero di una dignità urbana della città”.

Dalla prossima settimana il gruppo dirigente di Avellino avvierà un serio confronto con gli alleati e si preparerà concretamente alla nuova corsa elettorale. Ovviamente i dirigenti del Movimento Popolare sono stati chiari: “E’ necessaria una condivisione di idee altrimenti andremo avanti da soli”.