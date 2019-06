Cronaca Pronti a rubare, allontanati con foglio di via obbligatorio due pregiudicati 3 giugno 2019

I carabinieri di Montella non mollano la presa sul territorio dell’Alta Irpinia, dove sono stati intensificati i servizi di prevenzione e sicurezza.

Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i militari stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che, il weekend appena trascorso hanno portato, tra le altre operazioni, all’allontanamento di due pregiudicati.

Foglio di Via Obbligatorio per un 39enne e un 43enne di Napoli, entrambi gravati da precedenti di polizia principalmente per reati contro il patrimonio, sorpresi dai carabinieri della Stazione di Nusco in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni di quel Comune: opportunamente interpellati, i due soggetti non erano in grado di fornire ai militari operanti una valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo.