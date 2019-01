Attualità Progetto Legami e trame: continua l’attività dei Concilia Point a sostegno delle donne 22 gennaio 2019

Continua con successo l’attività dei Concilia Point, una delle azioni sul territorio previste dal progetto “Legami e Trame”, finanziato dal Programma Operativo Regionale 2014/2020 nell’ambito degli Accordi Territoriali di Genere.

Il progetto mira alla realizzazione di interventi in favore dell’occupazione femminile e del potenziamento dei servizi socio-sanitari del territorio. “Legami e Trame” è gestito da una rete di soggetti che vede come capofila la Società Cooperativa Sociale “L’Isola che c’è”, onlus di Solofra in partnership con il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, UST CISL IrpiniaSannio e Solofra Service s.r.l.

I Concilia Point sonotre “punti” contatto sul territorio: il punto di contatto collocato presso la sede di Solofra Service srl è rivolto alle lavoratrici e alle aziende del Polo Conciario; il punto di contatto collocato presso la Soc. Coop. Soc. “L’Isola che c’é” si concentra sull’orientamento al lavoro nel settore dei servizi sociali; il punto di contatto collocato presso l’UST CISL IrpiniaSannio offre una serie di standard informativi sulle forme particolari di tutela.

Il progetto si rivolge alle lavoratrici delle aziende private e dell’indotto che ruotano intorno al Polo Conciario, oltre che alle donne che hanno perso il lavoro (o che hanno lavori saltuari nell’indotto) e che intendono ricollocarsi in settori diversi e in particolare nel comparto dei servizi sociali; soggetti interessati sono anche le giovani imprenditrici del territorio e le giovani professioniste “free lance” e/o precarie, come pure gli amministratori e gestori delle aziende del polo conciario e dell’indotto.

I giorni e gli orari di apertura:

– Sede Isola che c’è presso il Centro Sociale Sindacale di Solofra, in via Melito, 4, al primo piano,lunedì e venerdì dalle ore 09:30 alle ore 11:30, mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

– Sede Solofra Service presso il Centro ASI in via Melito Iangano, 9, Palazzo M, piano 2, interno 3, lunedì e martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

– Sede Cisl Avellino in via Circumvallazione, 42, martedì dalle ore 09:30 alle ore 11:30 e Sede Cisl Montoro presso il Centro Sociale, SS. 88, mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 12:00.