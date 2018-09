Provincia Progetto Giovani per T.E.R.R.A., Forum dei Giovani di Grottolella due giorni all’insegna della tutela ambientale 11 settembre 2018

I giovani del Forum di Grottolella organizzano un fine settimana all’insegna della pulizia del paese , del verde pubblico e del volontariato, con le giornate denominate Giovani per T.E.R.R.A. ( Giovani per la Tutela, l’Educazione, il Rispetto e il Ripristino Ambientale), giornate rese possibile grazie all’iniziativa realizzata nell’ambito delle Linee Guida “NUOVI ORIZZONTI” finanziata dal Forum Regionale dei Giovani, per un importo complessivo pari a 1.000,00 € progetto condiviso con altri Forum dei Giovani della provincia di Avellino (Pietradefusi, Paternopoli e Santo Stefano del Sole).

I giorni 15 e 16 Settembre , i giovani di Grottolella, si armeranno di scope e palette per bonificare due importanti e frequentati luoghi pubblici del piccolo comune irpino. Il giorno 15, con raduno alle ore 9:30, i giovani cominceranno a bonificare la Sorgente Festola, mentre il giorno successivo sarà la volta della bonifica del lavatoio in via Fontana dove verrà effettuata anche un’opera di street art. Due luoghi del paese che rimandano a ricordi storici belli e ancora attuali, luoghi simbolo della Grottolella di un tempo e non scelti a caso dai giovani del Forum.

“L’obiettivo di queste due giornate è quello di rafforzare soprattutto in noi giovani, la cultura ambientalista, del rispetto, della cura, della tutela del territorio e quella dei beni e spazi pubblici. Vogliamo come giovani collaborare attivamente per il recupero e il ripristino di luoghi simbolo della nostra comunità, quali sono la Sorgente Festola e il Lavatoio di via Fontana, luoghi che fino a pochi decenni fa erano frequentati da molti giovani e cittadini non solo di Grottolella . Invitiamo, dunque, tutti i giovani della nostra comunità, i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni e i gruppi sociali e culturali presenti sul territorio a partecipare a questa due giorni per collaborare tutti insieme, nessuno escluso, al fine di rendere il nostro amato paese più bello, più vivibile, più pulito. Infine ringraziamo tutte le aziende e le attività commerciali di Grottolella che si sono rese disponibili per la realizzazione delle due giornate. “- è quanto dichiarato in una nota dai giovani del Forum della gioventù di Grottolella.