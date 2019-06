Magazine Progetto 3D: progettiamo, creiamo e ristrutturiamo spazi architettonici in collaborazione con i nostri partner 11 giugno 2019

Realizzare un render non è mai stato così pratico con Progetto 3D: un nuovo metodo di approccio alla progettazione e visualizzazione degli spazi in cui viviamo. Lo studio nasce nel 2017, spinto da una forte passione del geometra Francesco Giaquinto, dopo aver svolto e vissuto diverse esperienze lavorative nel campo dell’edilizia.

Progetto 3D si occupa di progettare, creare e ristrutturare spazi architettonici con conseguente restituzione grafica degli stessi, offrendo un servizio di fattibilità delle varie fasi lavorative, senza tralasciare alcun aspetto di design e consulenze personalizzate. Si avvale, inoltre, di partner di fiducia accuratamente scelti, grazie ai quali è in grado di progettare e realizzare l’opera sempre più controllata sotto i profili di materiali, budget e tempistica.

ECCO L’OFFERTA DI PROGETTO 3D:

PROGETTAZIONE INTERNI – Studio e progettazione di interni in chiave rendering (immagine virtuale) per concepire ed analizzare, in fase preliminare, lo spazio progettato con i vari ingombri, materiali, finiture, evitando modifiche e/o scelte in corso d’opera.

PROGETTAZIONE LOCALI – Progettazione di locali bar/ristorazione/moda etc. per la tua attività sempre desiderata. Con Progetto 3D, un nostro specialista ti seguirà dalla progettazione alla chiusura del cantiere, senza dover ottemperare alle varie difficoltà in fase di realizzo.

PROGETTO VERSIONE 360° – Oltre la propria immaginazione. Con Progetto 3D avrai a disposizione un modello completamente in 360° dove puoi spaziare ed osservare nei minimi dettagli lo spazio progettato. Inoltre, con apposite app, potrai mostrare il progetto a chiunque ti chieda.

PROGETTAZIONE ESTERNI – Progettazione di esterni in versione diurna/notturna per osservare in fase preliminare lo spazio progettato con i vari ingombri, materiali, luci, sistemazione esterna etc. evitando in fase d’esecuzione il protrarsi del tempo e scelte varie di finiture.

PLANIMETRIA 3D – Planimetria in versione rendering per osservare ogni ambiente progettato con i vari ingombri di arredo e le varie finiture da adoperare. Di facile intuizione, la planimetria trova ampio spazio per tecnici, imprese edili, agenzie immobiliari e professionisti nel campo dell’edilizia.

FOTO INSERIMENTO – Studio e progettazione esterno con tecnica delle foto inserimento per osservare, in fase preliminare, l’impatto finale degli spazi progettati secondo le proprie esigenze, con la scelta materiali, arredo, etc., evitando modifiche e/o scelte in corso d’opera con tempi e costi ridotti.