Professore irpino trovato morto in casa

Professore irpino trovato cadavere nella sua abitazione in Calabria. Il 40enne viveva da due anni a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, dove insegnava all’Istituto Tecnico Nautico. Ma tornava spesso in provincia di Avellino per salutare parenti e amici. A fare la scoperta del corpo, senza vita, è stata una collega.

La professoressa aveva provato a contattare il 40enne al telefono. Ma non aveva avuto risposta. E così era andata a casa dell’uomo, in località Marinella non lontano dalla scuola dove insegnava, per capire cosa fosse successo. Quando ha visto il corpo ha subito chiamato i soccorsi. Il personale del 118 ha solo potuto constatare il decesso. Per il professore non c’era più nulla da fare. Indagini in corso dei carabinieri per stabilire l’esatta dinamica della morte.