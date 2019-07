Cronaca Primo Piano Prodotti cinesi senza marchio, scattano le sanzioni. Nei guai anche il titolare di una pescheria 22 luglio 2019

Controlli in una pescheria: denunciato titolare. I Carabinieri della Compagnia di Baiano, coadiuvati da personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, sono intervenuti per la vendita di prodotti ittici in condizioni igienico-sanitarie non idonee per la commercializzazione. Sono state elevate sanzioni amministrative e sequestrati 17 chili di pesce e molluschi.

Accertate violazioni amministrative anche nei confronti di un 45enne della provincia di Napoli per la vendita di prodotti per l’igiene e per la casa senza la prescritta autorizzazione su area pubblica. Sanzionata inoltre la titolare di un esercizio commerciale di Montoro per la vendita di prodotti cinesi privi del marchio CE e di etichettatura italiana.