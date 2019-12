Il Procuratore Cantelmo in visita in Questura, ad accoglierlo Terrazzi

Il Procuratore della Repubblica di Avellino, Dott Rosario Cantelmo, ha fatto visita in Questura nel tardo pomeriggio odierno.

Ad accoglierlo il Questore di Avellino Dr. Maurizio Terrazzi, da appena 8 giorni alla guida degli Uffici di Via Palatucci.

Nel corso della breve visita, in un clima di serena cordialità il Questore Terrazzi ha voluto ringraziare il Procuratore Cantelmo per la cortesia evidenziata, ma soprattutto per la costante vicinanza sempre dimostrata e per l’opera di indirizzo che la Procura pone in essere, quotidianamente, anche in situazioni difficili, a sostegno dell’azione investigativa quotidiana delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Nell’incontro, che oltre a costituire un piacevole momento caratterizzato dallo scambio degli auguri natalizi, è stato riconfermato l’impegno per assicurare la piena e sinergica collaborazione alle Autorità nella lotta alle diverse forme di illegalità.