Processo ex Isochimica, nessuna sede alternativa in città: pronte le navette per i lavoratori 29 novembre 2018

Processo ex Isochimica, nessuna sede in città: pronte le navette per i lavoratori. Questo l’esito del confronto tra il presidente della Provincia Domenico Biancardi, insieme all’avvocato Brigida Cesta e al consigliere provinciale Girolamo Giaquinto, e il presidente del Tribunale di Avellino, Vincenzo Beatrice.

Al centro del faccia a faccia le questioni relative al processo “ex Isochimica”, tuttora in corso presso l’aula bunker del Palazzo di Giustizia di Napoli.

Nel corso del confronto sono state ribadite le difficoltà che incontrano gli ex lavoratori dello stabilimento a seguire le udienze a Napoli e, allo stesso tempo, gli obblighi da rispettare per poter celebrare il processo, garantendo tutte le parti. In tal senso, si rende necessario l’utilizzo di un’unica struttura che abbia le caratteristiche (superficie, sistemi di sicurezza, impiantistica) per assicurare lo svolgimento delle udienze.

Pur nella massima disponibilità di ognuno, è emersa l’impossibilità di soddisfare tali esigenze, in considerazione del fatto che nel patrimonio della Provincia non esistono strutture rispondenti a questi requisiti.

Su suggerimento del presidente del Tribunale, il presidente Biancardi ha dato la propria disponibilità a sostenere un servizio di trasporto agli ex lavoratori Isochimica in occasione delle udienze a Napoli. Inoltre, l’avvocato Cesta ha preannunciato istanza per chiedere un potenziamento del numero delle stesse udienze.