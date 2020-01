Processo Acs – Il fatto non sussiste: assolto Amedeo Gabrieli, era accusato di corruzione elettorale

Accusato di corruzione elettorale, è stato assolto questo pomeriggio Amedeo Gabrieli, ex amministratore unico di Acs (Azienda Città Servizi). Il fatto non sussiste per il giudice monocratico Vincenzo Cozzolino, che ha emesso la sentenza intorno alle 17:00.

Il processo era nato a seguito di un’indagine della Squadra Mobile della Questura di Avellino: l’ex manager avrebbe promesso un posto di lavoro in cambio di alcuni voti in favore di due candidati al Consiglio Regionale della Campania.

Ad avvalorare la tesi di Procura e Mobile anche alcune intercettazioni. Per la difesa, tuttavia, le prove non erano sufficienti a sostenere l’accusa e il giudice gli ha dato ragione assolvendo l’imputato.

Per Gabrieli resta tuttavia l’accusa di peculato e corruzione come per tutti gli altri indagati nel filone principale dell’inchiesta.