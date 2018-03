Pro Vercelli-Avellino 0-0, Imbimbo fa le veci di Novellino: “Pari giusto”

L’inviato a Vercelli, Claudio De Vito – Walter Novellino non parla dopo lo 0-0 strappato al “Silvio Piola”. La tensione è ancora alta per il tecnico biancoverde, reduce da una burrascosa vigilia per il caso “sordomuti” ma almeno salvo in panchina. La scena del post-partita è allora tutta del suo vice Eduardo Imbimbo che ha analizzato il pareggio nello scontro salvezza.

“In un periodo così difficile in cui mancano poche partite o si è vivi o si muore – ha affermato l’allenatore in seconda dell’Avellino – abbiamo un organico con giocatori di grossa caratura ma ci siamo complicati la stagione. Non è facile ritrovarsi lì in classifica ma ora dobbiamo pensare alla salvezza. Dobbiamo ragionare in termini di salvezza – ha ribadito – se l’avessimo fatto già in occasione di altre trasferte avremmo una classifica certamente migliore. Non è comunque facile venire qui e fare bene”.

“Il pareggio tutto sommato credo sia giusto – ha commentato Eduardo Imbimbo – noi non abbiamo costruito tanto ma nemmeno la Pro Vercelli ha avuto grosse occasioni a parte qualche mischia. Va dunque dato merito ai due allenatori di aver messo bene in campo le rispettive squadre. Va anche detto che su un campo così bisogna abituarsi. E’ un sintetico dove la trasmissione della palla è più veloce. Da questo punto di vista la Pro Vercelli è stata avvantaggiata rispetto a noi. E poi era uno scontro diretto: per chi avesse perso, la situazione sarebbe diventata complicata”.

I meriti di Walter Novellino nel pari di Vercelli. “Ha bloccato subito le iniziative dell’avversario – ha rimarcato il suo vice – temevamo qualche palla vagante e i calci piazzati. Mettere Cabezas come quinto di sinistra è stato un atto di coraggio da parte sua. Il mister ha letto la partita in modo diverso da come è venuta inizialmente, ma ha fatto ciò che doveva fare per cercare di vincerla”.