Primo caso di coronavirus a Pietradefusi, il sindaco: “Si tratta di un ospedaliero, sta bene”

Primo caso di coronavirus a Pietradefusi: si tratta di un ospedaliero ricoverato in isolamento in ospedale. Anche la sua famiglia è in isolamento domiciliare. A svelarlo, in un video su facebook, il sindaco del piccolo borgo irpino Giulio Belmonte.

“Abbiamo ricostruito gli eventuali contatti del contagiato, ai cittadini dico di stare sereni e di continuare a restare in casa – spiega la fascia tricolore -. Deve uscire soltanto una persona per famiglia per la spesa e altri acquisti impellenti. La Protezione Civile ci consegnerà a breve 50 mascherine che saranno date in dotazione agli operatori sul campo, il Comune in ogni caso ha fatto un grosso ordinativo”.

Infine Belmonte ringrazia i medici di base per il loro operato.