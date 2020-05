Politica Primavera Irpinia apre un circolo a Taurasi 18 maggio 2020

L’associazione politico culturale Primavera Irpinia, fondata da Sabino Morano e coordinata da Massimo Bimonte, apre un circolo a Taurasi, grazie all’impegno ed alla costanza di Francesco Iuliano, già ex portavoce cittadino della Lega. In concomitanza con la fase della ripresa, dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria, Primavera Irpinia accelera sull’organizzazione per farsi trovare pronta a dare voce ai territori e portare un contributo alla discussione politica anche per le elezioni regionali e comunali.

“Sono molto soddisfatto di poter annunciare l’adesione a Primavera Irpnia di Francesco Iuliano, e la nascita del circolo di Taurasi, di cui sarà il responsabile. Un tassello importante per la nostra associazione, a cui Francesco garantirà un apporto rilevante in termini di argomenti e partecipanti. -conclude Bimonte- Fortemente legato al territorio, ricordo perfettamente quando ha omaggiato Matteo Salvini, in occasione della sua visita ad Avellino, con una bottiglia di taurasi. Auguro a tutto il circolo un proficuo e duraturo lavoro”. Il neo responsabile Iuliano: “Ringrazio Massimo Bimonte e Sabino morano, con cui ho già positivamente collaborato ai tempi del precedente coordinamento della Lega per l’opportunità ricevuta. Credo fermamente nella politica del territorio e favorirò la partecipazione dei cittadini di Taurasi. Obiettivo che non è stato più possibile perseguire nella Lega con l’arrivo del commissario il senatore Pepe. Ricordo che sono stato il primo ad autosospendermi dal partito perché non rispondeva più alle esigenze del territorio”.