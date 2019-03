Primarie Pd, Zingaretti nuovo Segretario Nazionale. In Irpinia in 17.000 al voto

Renato Spiniello – Nicola Zingaretti è ufficialmente il nuovo Segretario Nazionale del Partito Democratico. Gli altri due candidati Roberto Giachetti e Maurizio Martina lo hanno chiamato per complimentarsi per il successo ottenuto alle Primarie. A quanto si apprende da fonti dem, il Governatore del Lazio avrebbe raggiunto una percentuale largamente superiore al 60%.

Lo scrutinio è tuttavia ancora in corso e per i dati ufficiali si dovrà attendere qualche ora. Intanto, se a livello nazionale l’affluenza si assesta intorno al milione e mezzo di partecipanti, in Irpinia gli elettori dem dovrebbero essere tra i 15.000 e i 17.000. Alle ultime Primarie per la Segreteria Nazionale datate maggio 2017 e che decretarono il Renzi-Bis, furono 16.921 gli elettori nella nostra provincia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Segretario Provinciale Giuseppe Di Guglielmo, che aveva diffuso una nota stampa già qualche minuto dopo la chiusura delle urne.

Ad Avellino, come in tutta la regione, si vota anche per il Segretario e per l’Assemblea Regionale: la corsa qui è tra Umberto Del Basso De Caro, Leo Annunziata e Armida Filippelli.

IN AGGIORNAMENTO