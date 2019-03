Politica Primo Piano Primarie Pd, seggi aperti dalle 8 alle 20 in 100 comuni 1 marzo 2019

Si avvicina l’appuntamento delle Primarie per il Pd irpino. La Commissione Provinciale per il Congresso, nelle ultime settimane “ha lavorato molto per condurre i democratici irpini a questo appuntamento. Difatti, il rinnovo del tesseramento e le successive convenzioni, di circolo, provinciali e nazionale, ha impegnato non poco la Commissione, che ha dovuto superare e risolvere molteplici intoppi e incongruenze”, si legge nella nota della Commissione.

“Ormai siamo alle battute finali, ma anche a quella fase più delicata del processo. Per permettere di celebrare le primarie in oltre 100 luoghi sparsi per la provincia, i segretari, i coordinatori e le commissioni elettorali, avranno grandi responsabilità e oneri”.

I seggi resteranno aperti dalle ore 8 alle ore 20 (la mappa è consultabile dal sito della federazione provinciale).

Dopo le ore 20, i presidenti di seggio procederanno allo spoglio e dovranno, poi, comunicare al più presto (entro le ore 22.30) i dati finali, corredati dalla documentazione ricevuta. La comunicazione nei termini stabilita è particolarmente importante al fine di consentire la validità e la credibilità delle operazioni, per cui, coloro che non si atterranno a quanto indicato, rischiano di inficiare la legittimità dei dati.

“Siamo consapevoli della complessità, ma siamo altrettanto sicuri dell’impegno costante e disinteressato delle centinaia di iscritti, che sacrificano tempo e risorse per garantire l’esperienza della comunità-partito, per cui ci auguriamo che non accada nulla che possa indurre questa Commissione a dover prendere dovute misure restrittive. Ringraziamo tutti gli iscritti e tutti coloro che domenica 3 marzo sceglieranno di dare forza alla speranza di un popolo che crede nelle persone, nel futuro e nell’Italia”.