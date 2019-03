In Evidenza Politica Primo Piano Primarie Pd, i dem scelgono i nuovi segretari di Napoli e del Nazareno. Dove votare in Irpinia 3 marzo 2019

Renato Spiniello – Circoli aperti anche in Irpinia dalle 8:00 alle 20:00, il Partito Democratico elegge i nuovi segretari di Napoli e del Nazareno e le relative Assemblee Regionale e Nazionale. Ad Avellino e provincia sono 123 i circoli dove si potrà votare, in città saranno a disposizione degli elettori dem il Circolo della Stampa, i locali dell’ex Bocciofila di Rione San Tommaso, i locali della Misericordia a via Piave e il Centro Sociale di via Morelli e Silvati.

Il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, l’uscente Maurizio Martina e Roberto Giachetti (in ticket con Anna Ascani) si contenderanno la segreteria nazionale (servirà il 50% +1 dei voti validi per sancire il nuovo “inquilino” del Nazareno. In caso contrario tutto si giocherà in Assemblea Nazionale tra i due candidati maggiormente votati).

Per la segreteria di via Santa Brigata, invece, sono in corsa l’ex Sottosegretario e capolista del listino proporzionale Irpinia-Sannio alle scorse politiche Umberto Del Basso De Caro, il sindaco di Poggiomarino Leo Annunziata, appoggiato dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca, e la professoressa Armida Filippelli.

Insieme ai segretari, i dem eleggono anche i delegati alle Assemblee Regionale e Nazionale.

DI SEGUITO TUTTI I CANDIDATI DEL COLLEGIO DI AVELLINO:

ASSEMBLEA NAZIONALE

Sempre Avanti (Roberto Giachetti segretario): Marco Parrella, Oriana Costanzi, Vincenzo Violano, Tania Giordano, Salvatore Sgambati e Sabatina D’Avanzo.

Campania Per Martina (Maurizio Martina segretario): Giuseppe Di Guglielmo, Domenica Gallo, Maurizio Giovanniello, Libera Iampaglia, Salvatore Aliberti e Luisa Rossi.

Fianco a Fianco (Maurizio Martina segretario): Gianfranco Iacobelli, Chiara Maffei, Antonio Sirignano, Annamaria Ricci, Livio Petitto e Cristina Maffei.

Piazza Grande (Nicola Zingaretti segretario): Enzo De Luca, Ida Grella, Michele Ruberti, Teresa Mele, Gennaro Grasso e Anna Carbone.

Con il Lavoro per Zingaretti (Nicola Zingaretti segretario): Massimo Storti, Maria Maddalena D’Avino, Vincenzo Bianco, Anna Coppola, Antonio Sabino, Michele Carpentieri e Lidia Pierro.

ASSEMBLEA REGIONALE

Piazza Grande con Armida Filippelli: Martino Della Bella, Irene Megliola, Guido Rosiello, Maria Cerbo, Mario Mariano, Lucia Lotrecchiana, Pasquale Biancofranco, Giuliana Ambrosone, Antonio Bruno, Katia Maschella, Kevin Matarazzo, Manuela Robertiello, Christian D’Argenio e Adele Lippiello.

SuDem (Leo Annunziata segretario): Roberta Santaniello, Lorenzo Preziosi, Anna Marro, Gabriele Santoro, Edvige Di Mauro, Salvatore Cucciniello, Fabiola Scioscia, Raffaele Guariniello, Sandra D’Ambrosio, Pasqualino Garofalo, Maria Felicia Di Cicilia, Mario Dello Russo, Emma Lallone, Francesco Pepe, Michela Arianna Ciminera, Modestino Spagnuolo, Angela Giovine e Pasquale Gallicchio.

Sinistra con il Lavoro per Annunziata: Carmine De Blasio, Maria Luisa Guacci, Raffaele Vito Farese, Nunzia Palladino, Francesco Russo, Vanda Grassi, Ermando Zoina, Silvana Acierno, Francesco Capuano, Romina Chiaradonna, Carmine Grasso, Pasqualina Benedetto, Nicolino Cerrato, Michelina Porcari, Giuseppe Guarente, Nerina Picariello, Tommaso Adamo e Chiara Marinelli.

Democratici e Riformisti (Umberto Del Basso De Caro segretario): Laura Nargi, Enrico Montanaro, Ethel Battista, Amedeo Guadagno, Maria Maddalena Sepe, Antonio Russo, Barbara Giannitti, Carmine Capone, Adriana Guerriero, Aniello Napolitano, Ida Rafaniello, Carmine Capolupo, Federica Litto, Mario Cucciniello, Antonia Landolfi, Lorenzo Tornatore, Domenica Chiuso e Marcello Severino.

Territorio e Partecipazione (Umberto Del Basso De Caro segretario): Alessandro Ciasullo, Giuseppina Di Crescenzo, Rodolfo Salzarulo, Luciana Delli Gatti, Donato Cifrodelli, Roberta Giuggio, Francesco Paolo Giangrieco, Carla Rubino, Angelo M. Amoroso De Respinis, Maddalena Pennaccaio, Filippo Tiziano Gaggiano, Sara Moscariello, Adamo Patrone, Angela Stanco, Fulvio Di Lauri, Giuseppina Capozzi e Graziella Masullo.

Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. I primi dati sono attesi intorno alle 22:30.