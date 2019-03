Politica Primo Piano Primarie Pd, D’Amelio: “Tocca ai giovani, il segretario vada avanti con facce nuove” 5 marzo 2019

“Primarie successo di partecipazione che è andato oltre le aspettative. E’ un risultato di democrazia importante, che fa bene a tutto il Paese. Anche Avellino ha risposto bene alla sollecitazione”.

La presidente del consiglio camerale Rosetta D’Amelio si dice soddisfatta per il risultato delle primarie del Pd. “Al partito è chiesta una leadership forte e, soprattutto, risposte in una fase difficile in cui il nostro Paese perde credibilità a livello internazionale”.

Nel Pd irpino è già fibrillazione e D’Amelio invita gli over 60 a fare un passo indietro. “Tocca ai giovani, in assemblea ho puntato su una giovane vicesindaco. Avrei preferito che all’assemblea regionale ci fosse un candidato giovane in contrapposizione ad Annunziata. Il segretario va da avanti con una squadra di giovani. Io mi limiterò a fare la presidente del consiglio regionale”.