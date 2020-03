Avellino Cronaca Primo Piano Prima giunta via Skype, il messaggio di Gianluca Festa alla comunità irpina 13 marzo 2020

Michael Mambri – ” Da poco ho terminato una riunione via Skype con il Prefetto e le Forze dell’Ordine per fare il punto della situazione Coronavirus. Innanzitutto, si sta lavorando per riaprire al più presto il pronto Soccorso di Ariano, in modo da dare ausilio al Moscati “ – queste le parole del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che in una delle sue consuete dirette Facebook ha mandato un messaggio alla comunità irpina -.

Giornata storica oggi per il comune che ha svolto la prima riunione di giunta in video conferenza. Un atto importante che dimostra come l’amministrazione si adegui ai protocolli di legge emanati in questi tempi particolari.

” Continua anche il lavoro della misericordia – continua Festa – sotto nostra indicazione, i volontari si stanno adoperando per la consegna di medicinali e beni alimentari alle persone anziane e a quelle affette da disabilità “.

Stasera e domani controlli serrati per evitare assembramenti.

” Restate a casa e riscopriamo la bellezza di parlare con i nostri cari – conclude il Primo Cittadino – più rimaniamo a casa, più sarà breve il tempo che ci separerà dalle nostre abitudini. Verremo fuori da questa condizione complicata e torneremo più forti di prima “.

Intanto, alle 18.30, il Palazzo Vescovile si illuminerà del tricolore Italiano, perchè in questa situazione occorre soprattutto speranza.