Prima Categoria, Sporting Accadìa: una squadra costruita per il salto di categoria

Lo Sporting Accadìa di mister Del Vecchio è una squadra costruita per essere tra le pretendenti al salto di categoria. Basta vedere i passati di alcuni singoli giocatori, come Felice Pascucci, centrocampista classe ’92 di Sturo con trascorsi in Lega Pro con le maglie di Cavese e Campobasso, o i vari Musto e Dell’Infante, che hanno militato nell’Ariano dei tempi d’oro della Serie D, lo stesso Musto era considerato tra gli under più validi della formazione ufitana in Eccellenza e Promozione.

Poi c’è Giuseppe Di Gruttola, che ha passato una vita in Promozione con l’Ariano e due anni in Eccellenza sempre sul Tricolle, Giuseppe Armonico, corteggiato a lungo in estate proprio dalla Vis Ariano in Promozione, e ancora Oto Ciasullo, Davide Martino e ovviamente il tecnico Gerardo Del Vecchio, allenatore storico dell’Ariano in Promozione ed Eccellenza, che con la Prima Categoria non ha nulla a che vedere e vorrebbe tornare ad allenare in cadetteria regionale.