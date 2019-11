Sport Prima Categoria, l’Atletico Castelfranci piazza il colpo in attacco 13 novembre 2019

Colpo in attacco per l’Atletico Castelfranci militante nel campionato di Prima Categoria, Girone C. Patron Tecce alza ancora l’asticella ingaggiando un bomber di razza come Domenico Pezzella, vincitore negli ultimi tre anni del campionato di Prima Categoria con il Lioni e ed il Gesualdo.

Dopo l’ingaggio di Squarciafico, ecco dunque anche Pezzella che va a rinforzare un gruppo già valido e competitivo. “L’Atletico punta in alto e lo fa gradualmente, il progetto va avanti – afferma Tecce – le aspettative sono tante e noi onoreremo il campionato di Prima. Ora sotto con l preparazione per i prossimi impegni. Una cosa è certa: l’Atletico Castelfranci vuole lasciare il segno e proverà a far sognare”.