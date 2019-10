Sport Minori Prima Categoria, colpo Squarciafico per l’Atletico Castelfranci 24 ottobre 2019

L’Atletico Castelfranci si arricchisce di una pedina importantissima, una vera e propria cannonata per il patron Tecce che regala al tecnico Luca Di Rienzo, Angelo Squarciafico calciatore che nella scorsa annata ha militato tra le fila della Polisportiva Lioni.

Con i rossoblù ha conquistato la promozione in Eccellenza, vincendo la finalissima play-off dopo il secondo posto dietro il Grotta. Il calciatore ha firmato oggi dopo un lungo ed estenuante corteggiamento che lo ha portato a firmare per l’Atletico Castelfranci. Domani si comincerà a far sul serio, quindi, perchè il calciatore sarà a disposizione del tecnico biancoverde, seppur i tifosi potranno godere delle sue prestazioni sono tra due settimane, quando finirà di scontare le due giornate di squalifica ancora pendenti.

Un ottimo rinforzo per gli irpini che dopo la giornata di riposo dovranno continuare a mantenersi imbattuti. Ad oggi una vittoria e un pareggio per la squadra che milita nel girone c di Prima Categoria.