Prezzi di vendita e locazioni, il mercato immobiliare in città e in provincia 16 gennaio 2019

Ad Avellino, nella prima parte del 2018, il mercato immobiliare appare dinamico anche se i prezzi sono in diminuzione dell’8,5%. L’ultimo report di Tecnocasa segnala la ripresa delle nuove costruzioni con cantieri in via Capozzi, dove stanno sorgendo appartamenti a 2700 euro al mq. Non lontano, in zona Cappuccini, si vende a 2300 euro al mq.

Il centro storico di Avellino è quello più richiesto, ricostruito dopo il sisma offre appartamenti a 1300-1400 euro al mq con punte di 1800 euro per l’usato in piazza Libertà e 2700 euro per il nuovo nella pedonale corso Vittorio Emanuele. Quest’ultimo è anche la location più richiesta per coloro che desiderano avviare un’attività commerciale: per un locale di 45 mq si registrano canoni mensili di 600-700 euro al mese.

Piacciono anche le centrali corso Europa e via Mancini dove una casa usata è valutata 1200 euro al mq, una nuova 1500-1600 euro al mq. Incontra il favore degli acquirenti anche via Tagliamento con immobili costruiti pre-sisma valutati 1200 euro al mq se posizionati nel tratto più vicino al centro storico oppure di 1000 euro al mq se posizionati più distanti dal centro storico.

Sempre molto richiesti gli immobili in contrada Baccanico dove, per le soluzioni costruite ante anni ’60, i valori vanno da 1100 a 1200 euro al mq mentre per le abitazioni nuove si segnalano quotazioni di 2000 euro al mq. Lungo via Annarumma sorgono poi dei parchi residenziali apprezzati dai potenziali acquirenti: parco Cappuccini, parco Matarazzo e parco Criscitino con prezzi che variano tra 1800 e 2000 euro al mq.

Per le abitazioni posizionate all’interno del parco dei Cedri, realizzate circa 10 anni fa, i valori scendono a 1500-1700 euro al mq, mentre per le abitazioni del parco Petrosino, realizzate oltre 30 anni fa, si spendono 1200-1300 euro al mq. Il mercato degli affitti è attivo anche grazie alla presenza del Conservatorio e della facoltà di Scienza Infermieristica: il canone di un bilocale arredato si attesta su 300-350 euro al mese.

Ecco il dettaglio delle quotazioni del mercato immobiliare in città e in provincia.

AVELLINO. Prezzi immobili Isem18 – Gruppo Tecnocasa