Provincia Prevenzione tumori, settimana di visite gratuite al Frangipane per la Festa della Donna 7 marzo 2019

Al via domani la Settimana della Prevenzione della Salute della Donna presso il P.O. “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino in programma dall’8 al 15 marzo 2019.

Per l’occasione l’Asl di Avellino ha stilato un calendario degli screening gratuiti per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, della mammella e per la prevenzione dell’osteoporosi in diversi presidi Asl della provincia.

In particolare, presso l’ospedale arianese per la giornata dell’8 marzo è stata organizzata un’accoglienza speciale per tutte le donne, oltre alla disponibilità di visite ed esami gratuiti secondo il seguente calendario:

– Venerdì 8 marzo 2019 dalle 9.00 alle 12.00 visite uroginecologiche, ecografie gratuite e paptest (gratuiti per donne dai 25 ai 64 anni); dalle 9.00 alle 12.00 Screening della mammella con mammografia (gratuita per le donne dai 50 ai 69 anni); dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 MOC – DEXA gratuita.

– Lunedì 11 marzo 2019 dalle 9.00 alle 12.00 visite uroginecologiche, ecografie gratuite e paptest (gratuiti per donne dai 25 ai 64 anni); dalle 14.20 alle 16.30 Screening della mammella con mammografia (gratuita per le donne dai 50 ai 69 anni).

– Mercoledì 13 marzo 2019 dalle 14.20 alle 16.30 Screening della mammella con mammografia (gratuita per le donne dai 50 ai 69 anni).

– Venerdì 15 marzo 2019 dalle 9.00 alle 12.00 visite uroginecologiche, ecografie gratuite e paptest (gratuiti per donne dai 25 ai 64 anni); dalle 9.00 alle 12.00 Screening della mammella con mammografia (gratuita per le donne dai 50 ai 69 anni).