Provincia Prevenzione sismica, finanziato il progetto per l’Istituto “San Tommaso d’Aquino” di Grottaminarda 2 febbraio 2019

Prevenzione sismica, finanziamento per il Comune di Grottaminarda di circa 57mila euro, a cui vanno aggiunti altri fondi per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento.

L’ente ha infatti partecipato nel marzo 2018 all’avviso pubblico n. 8008 del MIUR finalizzato al finanziamento di “verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico” candidando l’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” alle verifiche di vulnerabilità sismica.

Con decreto del 18 luglio 2018 il Ministero ha stilato la graduatoria inserendo tra i Comuni beneficiari anche Grottaminarda ed in data 24 gennaio 2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento “Casa Italia”, ha trasmesso all’Ente la convenzione al fine di erogare il finanziamento.

Questo intervento, insieme agli altri già posti in essere da un’Amministrazione avveduta ed oculata, consentirà una certa tranquillità per i prossimi 20 anni, stanno, infatti, restituendo una generale riqualificazione dell’Istituto oltre all’adeguamento alle normative in materia sismica in costante cambiamento.

Basti ricordare i lavori di completamento del secondo piano che hanno consentito di portare nello stesso Istituto oltre alle scuole Primaria e Secondaria di primo grado anche l’Infanzia e poi l’opera di efficientamento energetico attraverso fondi europei.

Inoltre il Comune di Grottaminarda, in seguito ad un lungo iter amministrativo con la presentazione delle istanze entro il 5 luglio 2018, è stato inserito nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica (P.T.E.S.) 2018/2020 con Decreto Dirigenziale n° 1015 del 1° agosto 2018 della Regione Campania con le seguenti opere, ammissibili e candidabili: messa in sicurezza sismica e rifunzionalizzazione Scuola Secondaria 1°grado “Giovanni XXIII” 3.083.761,41 di euro; messa in sicurezza sismica e rifunzionalizzazione Scuola Primaria “Luigi Lazzaruolo” 2.037.629,67 di euro; messa in sicurezza sismica e rifunzionalizzazione Palestra coperta e spogliatoi Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” 1.298.912,09 di euro; ristrutturazione adeguamento e qualificazione Scuola dell’Infanzia e servizi socio-educativi di via Bisciglieto 500.000,00 euro.