Attualità Prevenzione gratuita a rione San Tommaso: successo per l’iniziativa 21 ottobre 2019

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Franco Russo, presidente dell’associazione “Le mani sui cuori”:

Ieri presso i locali della parrocchia Sant’Alfonso Maria dei Liguori sita nel quartiere San Tommaso in Avellino, si è svolta l’ultima delle due giornate dedicate, attraverso una serie di visite gratuite, alla salute dei cittadini, organizzate dalle associazioni “le mani sui cuori” e “Amdos di Avellino”.

L’obiettivo finale della due giorni era quello di intercettare il maggior numero di persone, le quali hanno potuto effettuare visite specialistiche di cardiologia, oculistica, allergologia, dermatologia, otorinolaringoiatria, pneumologia, endocrinologia, urologia, ginecologia, senologia, odontoiatria, fisiatria, esami ecografici e aiuto per l’automisurazione su sangue capillare dei valori di glicemia, colesterolo e trigliceridi.

Tantissime persone hanno partecipato a questa campagna di prevenzione medica organizzata in due giornate. Significa che ad Avellino la cultura della prevenzione è presente più che in altre città e questo grazie al caro amico dottore Carlo Iannace, pioniere ed esempio da seguire in materia di prevenzione. Come medico è gratificante vedere che la gente con fiducia accoglie questo genere di iniziative che nascono dalla collaborazione tra associazioni di volontariato presenti sul territorio e medici dalle grandi doti umane che prestano la propria opera gratuitamente.

Queste visite, oltre ad assumere valore in termini di tutela della salute pubblica, si propongono di rappresentare, sotto un profilo sociale ed educativo, un modello di riferimento, una buona pratica quotidiana da portare avanti. E qui, secondo me, occorre un grande sforzo da parte delle istituzioni per poter, in un tempo non lontano, puntare ad una sorta di “istituzionalizzazione” delle visite gratuite.

Venendo ai numeri, posso annunciare circa 600 prestazioni tra visite, ECG, ecografie, PAP TEST e aiuto all’automisurazione su sangue capillare di glicemia, colesterolemia e trigliceridemia. Se ricordiamo anche le presenze di domenica scorsa, 13 ottobre, allora le prestazioni eseguite arrivano a circa 850 in totale. Sono contentissimo e orgoglioso di questo risultato e di questa partecipazione che rappresenta uno stimolo ulteriore a fare sempre di più.

Ringrazio tutti coloro che con impegno e umiltà hanno permesso la realizzazione di questi

appuntamenti, a partire dai medici: Iannace, Volino, Rosato, Bellizzi, Rotondi, Carmine e Raffaele

Piscopo, Guerriero, Di Cicilia, Corbisiero, Gaeta, Pacifico, Di Martino, Iapicca, Nargi, Capriglione,

Mastroberardino, Bianchino, Capozzi, Ametrano, Lombardi e Finizio. Ringrazio, inoltre, la

presidentessa dell’Amdos di Avellino, Silvana Ianuario, e tutta la sua squadra a partire da Pina

Belvedere. Grazie a padre Toni, padre Lorenzo ed al gruppo parrocchiale che li coadiuva, Ivana e le

altre signore per la splendida cena con cui abbiamo chiuso, ieri sera, una giornata intensa, faticosa

ma bellissima e piena di soddisfazioni. Grazie anche a Raffaella, Michela, Paola, Angela, Carmine,

Sergio, Fortunato, Assunta, Margherita, Marisa; grazie a Giovanna, Michele, Francesco, Marialuisa,

Stefania, Maria Rosaria, Antonietta; grazie a Barbara, Maria Antonietta, Elianna, Imma,

Annamaria, Pasqualina, ed alla mia segretaria Paola. I miei ringraziamenti, infine, vanno ai

volontari della Misericordia per la loro indispensabile collaborazione e pazienza ed al dottore

Cardillo per le strisce reattive date in omaggio. Ringrazio la associazione “Bocciofila San

Tommaso” ed il suo presidente Roberto Marigliano per il prezioso aiuto. Grazie di cuore al

Direttore Generale della ASL dr.ssa Morgante e al Direttore Sanitario del Distretto di Avellino dr.

Pirone con cui ho vinto, ancora una volta, la scommessa sui numeri di partecipazione e di cui siamo,

ovviamente, entrambi molto soddisfatti; un sentito grazie per la disponibilità alla dr.ssa Casarella ed

all’ostetrica Giglifiore per il tempo speso con umiltà e dedizione al servizio della prevenzione

collettiva della donne. Grazie infinite al nostro amato Vescovo Sua Eccellenza Don Arturo Aiello

per la vicinanza e la disponibilità dimostrata nei confronti della nostra iniziativa. Grazie anche a

qualcuno che sicuramente ho dimenticato e di questo mi scuso.