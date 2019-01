Attualità Primo Piano Prevenzione del tumore, De Luca in città per la nuova unità mobile di screening 18 gennaio 2019

Si terrà giovedì 24 gennaio alle 10.30, nella Sala blu dell’ex Carcere Borbonico di Avellino, il Convegno dedicato a “Screening Oncologici – la prevenzione del tumore”.

Al Convegno dopo i saluti del Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante, e del Presidente della Società Italiana Radiologia Medica, Roberto Grassi, interverranno Lanfranco Musto, per lo Screening della Mammella, Luigi Pasquale, per lo Screening del Colon Retto e Gaetano Morrone, per lo Screening della Cervice Uterina. Modera il giornalista Amedeo Picariello.

Le conclusioni sono affidate al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. A seguire verrà inaugurata la nuova unità mobile per lo screening della mammella situata per l’occasione in Via Verdi.