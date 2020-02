Attualità In Evidenza Primo Piano Prevenzione contro tumore al seno e al collo dell’utero, Asl di nuovo in campo. “Sempre al fianco delle donne” 7 febbraio 2020

Alfredo Picariello – Prevenzione è la parola d’ordine dell’Asl di Avellino che scende di nuovo in campo contro il tumore al seno e al collo dell’utero. Dopo il successo ed i buoni risultati dell’anno scorso, ritornano gli screening gratuiti per la prevenzione del tumore della mammella (mammografia gratuita per le donne dai 50 ai 69 anni) e del collo dell’utero (Pap-test gratuito per le donne dai 25 ai 64 anni). Non occorre prenotazione o impegnativa da parte del medico curante. Parte domani, sabato 8 febbraio, da Domicella, il tour dei Camper della salute. Domenica 9 febbraio tappa a San Marzano di Nola, sabato 15 febbraio è la volta di Lapio, sabato 22 febbraio Rotondi, domenica 23 febbraio Chianche, sabato 29 febbraio Cervinara.

L’anno scorso furono 32 i comuni irpini toccati, quest’anno ne saranno 38. Si andrà avanti fino a domenica 26 luglio, ultima tappa a Trevico. “Vogliamo che la cultura della prevenzione cresca in tutta la provincia di Avellino”, sottolinea il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale, Maria Morgante. “Il tour – aggiunge – rafforza le attività che già facciamo nelle nostre strutture del territorio. Il nostro scopo è arrivare in tutti i comuni irpini, visti gli ottimi risultati dell’anno scorso. A questo si aggiungono le attività che facciamo nei nostri presidi ospedalieri, non solo negli ospedali, dove abbiamo a disposizione nuovi mammografi sia negli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi che di Ariano Irpino e nel nostro distretto di Avellino. Aggiungiamo anche la cervice ed anche in questo caso già lavoriamo attraverso i Consultori presenti nei vari distretti. Per quanto riguarda il colon retto, che è una nepolasia importante, seguiremo l’attività non soltanto con l’assistenza di primo livello ma anche di secondo livello”.

“Tutto questo – dice ancora la Morgante – a dimostrazione che l’Azienda sta lavorando in maniera determinata e forte su questi tre screening. La cosa più importante, e lo dico da donna che rappresenta l’Azienda, è che anche il periodo della settimana della festa della donna dell’8 marzo, sarà tutta dedicata sulla prevenzione. Siamo convinti poter portare a casa anche quest’anno ottimo risutati sulla prevenzione e sugli screening oncologici”.