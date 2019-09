Avellino Calcio Prevendita Picerno-Avellino, è partita la caccia al biglietto 11 settembre 2019

Scatta oggi la prevendita per il match Picerno-Avellino in programma domenica alle 17.30 allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Biglietti del settore ospiti in vendita al prezzo di 10 euro (più diritti di prevendita) sul circuito Go2 sia online – a partire dalle 14 – che presso le rivendite autorizzate.

Cinquecento i tagliandi a disposizione della tifoseria biancoverde intenzionata a muoversi in massa alla volta del capoluogo lucano. Si va dunque verso il sold-out e in tanti con ogni probabilità rimarranno delusi e non potranno nemmeno acquistare il biglietto allo stadio perché il botteghino sarà chiuso il giorno della gara.