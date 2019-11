Avellino Calcio Prevendita Avellino-Ternana, la società taglia i prezzi 26 novembre 2019

Al via la prevendita per la gara Avellino-Ternana in programma domani sera alle 20 e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. La vendita dei tagliandi è già attiva online e nelle rivendite Vivaticket, mentre bisognerà attendere le 16 per poter staccare il biglietto presso il botteghino dello stadio che rimarrà aperto fino alle 19.30. Domani invece l’apertura è prevista alle 15.

Come accaduto già in occasione dell’incontro con la Cavese di tre settimane fa, la Tribuna Terminio dello stadio Partenio-Lombardi rimarrà chiusa. Stavolta però la società ha pensato bene di dimezzare il prezzo dei titoli di ingresso: si pagherà 5 euro per la Curva Sud ed il Settore Ospiti, 10 euro per la Tribuna Montevergine Laterale, 15 per la Centrale e 25 euro per la Vip.