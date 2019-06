Presidio sanitario di Calitri, c’è l’accordo tra Asl e Comune

Presidio sanitario di Calitri, c’è la soluzione. “Nel 2017 la Uil Fpl sollevò la questione della sistemazione del presidio attualmente in una struttura prefabbricata del terremoto del 1980”, ricorda in una nota il segretario generale Gaetano Venezia.

“Finalmente è stato sottoscritto in via definitiva il protocollo d’intesa tra l’Asl Avellino e il Comune di Calitri per la sistemazione della sede del Presidio di Calitri, dopo che la Uil aveva chiesto al Prefetto di Avellino il tentativo di conciliazione con l’Asl per l’inspiegabile immobilismo di quest’ultima nella redazione degli amministrativi occorrenti per la gara di appalto per la riconversione dell’immobile”, aggiunge Venezia.

“Chiediamo al Sindaco del Comune di Calitri, che va il mio ringraziamento per la sensibilità e la disponibilità sempre dimostrata, di velocizzare i lavori appaltati al fine di avviare con l’Azienda Sanitaria il confronto per la organizzazione di un servizio sanitario accettabile da erogare a quella popolazione”.

“Continueremo ad essere vicini ai problemi della gente per la difesa dei servizi sanitari nel territorio già fortemente penalizzati a causa del piano di rientro della Regione Campania”, conclude il sindacalista.