Avellino Premio “Totalife Onlus”, Isaia Sales incontra gli studenti del “Mancini” 6 febbraio 2020

Prosegue il ciclo di incontri organizzato da “Totalife Onlus” nell’ambito della quinta edizione del Premio “Totalife Onlus”. “Sviluppo economico, povertà e giustizia sociale: contraddizioni del mondo contemporaneo e nuove prospettive” è il tema scelto per l’iniziativa nata dalla sinergia tra l’associazione di volontariato TotaLife Onlus, impegnata da anni in Africa, l’Università Luiss “Guido Carli” e la sezione di Avellino di S.F.I., Società Filosofica Italiana.

Il prossimo appuntamento è per lunedì 10 febbraio al Liceo Scientifico “P.S. Mancini” con Isaia Sales che relazionerà sul tema “Le mafie e la corruzione nella storia d’Italia”.

L’iniziativa si concluderà il prossimo 8 maggio con una lectio magistralis della professoressa Francesca Corrao sui modelli occidentali e l’impatto con la cultura islamica in programma al Conservatorio “Cimarosa”. In quella sede è prevista anche la premiazione degli studenti.

In palio ci sono infatti due borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione e partecipazione alla “Luiss Orientation Summer School 2020”, un’iniziativa di orientamento universitario rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado di età compresa tra i 16 e i 19 anni.

I due premi saranno assegnati anche in base al merito scolastico pregresso in modo da garantire ai due vincitori la possibilità di iscriversi successivamente ad una delle Facoltà universitarie con un percorso agevolato. L’associazione Totalife mette inoltre in palio sei premi in denaro (equamente suddivisi tra gli studenti degli istituti di primo e secondo grado) destinati ad attività di formazione.