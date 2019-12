Provincia Premio giornalistico Carlo Iuliano: a Montecalvo riconoscimento per Riccardo Cucchi 3 dicembre 2019

Si svolgerà mercoledì 4 dicembre 2019, a Montecalvo Irpino, l’edizione 2019 del Premio

Giornalistico – Memorial “Carlo Iuliano”, che vedrà l’assegnazione del riconoscimento

a Riccardo Cucchi, noto giornalista Rai e storica voce di “Tutto il calcio minuto per

minuto”.

Il Memorial, promosso dal Presidente del Comitato Italiano Fair Play, avv. Franco

Campana, e fortemente voluto dalla famiglia Iuliano, è nato nel 2013 per celebrare la

figura di Carlo Iuliano, scomparso il 6 febbraio dello stesso anno.

Giornalista ANSA e dirigente della SSC Napoli per oltre trent’anni, Iuliano fu il primo in

Italia, nel 1967, a istituire la figura dell’Ufficio Stampa nelle società di calcio, allo stesso

tempo fu il primo, nel 2002, ad accreditare una testata web in Tribuna Stampa, con

richiesta specifica alla Lega Calcio di inserire tra le categorie meritevoli di accredito la

parola “internet”. Profondamente appassionato al suo lavoro di giornalista, ha sempre

cercato di conciliare le esigenze dei colleghi con quelle della società da lui rappresentata,

riuscendo a svolgere allo stesso tempo il delicato mestiere di cronista per l’Agenzia Ansa,

per la quale ha raccontato i maggiori eventi di cronaca locale e nazionale.

Il Memorial è stato assegnato nelle precedenti edizioni a giornalisti che hanno

accompagnato Iuliano nel suo percorso professionale, come Carlo Gambalonga, e a

coloro che ne hanno seguito gli insegnamenti, come Mario Orfeo.

Quest’anno si è scelto di premiare chi ha dimostrato di condividerne gli ideali e la passione

per il giornalismo, nel rispetto della deontologia e delle regole del mestiere. Per questo

motivo la scelta è caduta su Riccardo Cucchi, giornalista universalmente apprezzato per la

sua pacatezza e la sua professionalità, autore del libro “Radiogol”, in cui racconta 40 anni

di amore per lo sport raccontato attraverso la radio.

Il volume, edito da “Il Saggiatore”, sarà presentato nel corso dell’evento, con particolare

riferimento al capitolo in cui Cucchi ricorda la figura di Carlo Iuliano, mediatore di

un’indimenticabile intervista a Diego Armando Maradona.

Sede della manifestazione, in programma a partire dalle 18:30, la Sala Conferenze dell’Ex

Ospedale Santa Caterina di Montecalvo Irpino, struttura del 1100 recentemente

restaurata, che i Cavalieri Templari utilizzavano per ospitare i viaggiatori di ritorno dalla

Terra Santa, attraverso la via Sacra Langobardorum.

PROGRAMMA

Mercoledì 4 dicembre 2019 – Ex Ospedale Santa Caterina – Montecalvo Irpino

– Ore 17.30 Premiazione Ateneum Uomini ed Eroi

 Scuola Covotta di Ariano Irpino premio Video Festival 2019

 Giuseppe Colantuoni Premio Fair Play 2019

 Alikea Sicuranza Premio Fair Play 2019

 Raffaele Marmorale Premio Fair Play 2019

 Natalia Triunfo Premio Fair Play 2019

 Francesca Cusano Premio Fair Play 2019

– Ore 18.30 Premio Giornalistico – Memorial Carlo Iuliano 2019 a Riccardo Cucchi.

A consegnare il riconoscimento, Antonello Perillo, Caporedattore Centrale TGR

Campania – RAI.