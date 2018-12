Attualità Premio Campania, per l’Irpinia premiati: De Matteis, Piuenne, XD Magazine e Genovese 31 dicembre 2018

‘I migliori meritano un premio’. E’ stato questo lo slogan scelto dagli organizzatori, coordinati da Donato Alfani, per la terza edizione del ‘Premio Campania’ che si è svolto sabato sera al Dubai Village di Camposano.

Passerella d’onore per le varie categorie indicate dalla giuria del massimo riconoscimento dell’anno, e in lizza per l’Irpinia c’erano: il cavaliere del lavoro Armando De Matteis, il giornalista della TGR Campania, Rino Genovese, e la redazione di XD Magazine, il magazine a vocazione territoriale edito ad Ariano Irpino e diretto dalla collega Barbara Ciarcia. Premiata anche come Televisione Best Award 2018 Piuenne Tv , come eccellenza regionale nella categoria tv.

Parterre de roi e ospiti d’onore. Insignito del premio, l’ennesimo di quest’anno più che positivo, il presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, da sempre vicino concretamente alle problematiche della categoria specie in questo periodo assai critico per l’editoria in generale.

Anche il riconoscimento a XD Magazine, che quest’anno ha festeggiato il decimo anniversario di pubblicazione, arriva in una fase delicata per la carta stampata locale che sopravvive grazie alla passione di validi professionisti e agli introiti pubblicitari. Per il cavaliere De Matteis, patriarca dell’omonima famiglia titolare dell’azienda agroalimentare di Flumeri, è l’ennesimo riconoscimento alla carriera e alla serietà professionale di un imprenditore che ha investito le migliori energie in Irpinia. E così per il bravissimo collega della TgR Campania, Rino Genovese, irpino di Sant’Angelo dei Lombardi, impegnato nella promozione del territorio con la rubrica settimanale ‘Il Tg itinerante’.