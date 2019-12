Attualità Premio “Bassa Irpinia”, menzione speciale per Pignataro 30 dicembre 2019

Una “menzione speciale” nell’ambito del premio culturale e sociale regionale “Bassa Irpinia” che si

è svolto ieri sera presso il teatro Biancardi di Avella per il Dott. Salvatore Pignataro Presidente regionale

della Campania, dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza nonchè

componente dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi (settore scientifico: scienze investigative) presieduta

dall’ex comandante dei Carabinieri del Ris Generale Luciano Garofano. La Giuria del prestigioso premio

arrivato alla settima edizione che ha visto la presenza di numerose autorità e cittadini all’interno del teatro

cittadino di Avella, ha voluto testimoniare un ennesimo riconoscimento alle “eccellenze” irpine e campane

tra cui figura anche il dott. Salvatore Pignataro con la seguente motivazione: “ Il professionista Dott.

Salvatore Pignataro, irpino ha ottenuto il riconoscimento nazionale di eccellenza nel settore della

criminologia investigativa e delle scienze investigative nell’ambito del prestigioso premio Top Secret a

Milano, imponendosi prima in semifinale e poi tra i vincitori dell’evento nazionale a cui hanno partecipato

oltre duecento tra esperti nazionali e studiosi si scienze forensi da ogni parte d’Italia. Con orgoglio la

commissione del premio bassa irpinia, conferisce una menzione speciale per aver dato lustro alla provincia

di Avellino e alla Regione Campania, visto che il dott. Salvatore Pignataro, è stato l’unico nella nostra

regione ad essere stato premiato ai primi posti. “ Specialista in Criminologia investigativa, tecniche

investigative, investigazioni digitali forensi e intelligence forense, il dottore Salvatore Pignataro, è anche

autore di pubblicazioni e nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti da parte di

autorità pubbliche e private. “ Ringrazio il comitato organizzativo del premio nonché il Presidente e ideatore

avv. Felice Siniscalchi che ha voluto tributarmi un riconoscimento per aver dato lustro alla nostra provincia e

all’intera regione Campania. – ha spiegato il dott. Pignataro – Nell’ambito del prestigioso evento

Investigation Forensic Award che si è svolto lo scorso mese di novembre a Milano. Tra tantissimi esperti e

studiosi mi è stato conferito l’ambito attestato di “eccellenza” nei settori della Criminologia investigativa e

tecniche investigative. Un traguardo che naturalmente onora me ma anche la provincia e la regione che

rappresentavo”.