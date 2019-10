Attualità Il premier Conte a Morra De Sanctis: l’orgoglio di EMA e Rolls-Royce 15 ottobre 2019

In seguito alla visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla EMA di Morra De Sanctis, Ben Story – membro del Executive Leadership Team di Rolls-Royce e Director of Strategic Marketing – ha espresso tutta la sua soddisfazione: “I componenti hi-tec che produciamo in EMA rendono i motori Rolls-Royce i più competitivi del mondo e genereranno valore per i decenni a venire. Siamo grati al governo Italiano e ad Invitalia per aver sostenuto concretamente la nostra crescita e determinato quello che EMA è oggi”.

Gli ha fatto eco Domenico Natale, amministratore delegato di EMA: “La visita del Presidente Conte ci inorgoglisce e ci gratifica. E’ un momento emozionante per noi, per le nostre lavoratrici ed i nostri lavoratori. Siamo oggi 800 ed il futuro è sfidante. Oggi EMA è una realtà industriale capace di realizzare componenti di elevata complessità tecnologica. EMA è unica nel panorama italiano e grazie al sostegno del governo e delle istituzioni sarà in grado di affrontare le nuove sfide del mercato”.