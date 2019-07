Precariato Oss, Iannace: “Sanità fuori da commissariamento e procedure più snelle”

Operatori socio-sanitari precari iscritti al Registro Regionale, il caso in Commissione consiliare Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dove sono stati ascoltati i responsabili delle aziende sanitarie che al loro interno presentano personale da stabilizzare.

“Si tratta di una materia delicata – ha dichiarato il consigliere regionale Carlo Iannace, componente della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale -, perché non è semplice garantire procedure di stabilizzazione a chi ha lavorato e lavora con le cooperative”.

“Bisogna fare chiarezza e velocizzare le procedure di stabilizzazione del mondo del precariato, per garantire una stabilità alle persone che lavorano nel sistema sanitario e in particolare agli Oss che hanno prestato lavoro in modo non stabilizzato”.

“Vanno garantiti maggiori diritti a queste persone che vivono una situazione difficile anche a causa del commissariamento della sanità campana che non permette di accedere a determinati concorsi. Manca una chiarezza legislativa per la quale devono mettersi in moto gli organi competenti, ai quali la Commissione, che ha ascoltato le istanze delle aziende del territorio campano, invierà il resoconto di un confronto che ha dato la possibilità di recepire una serie di elementi che permetteranno di continuare a lavorare per rispondere all’esigenza di stabilizzazione degli Oss e di tutti gli altri operatori sanitari”.