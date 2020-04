Provincia Pratola Serra, uova di Pasqua in regalo per i più piccoli 9 aprile 2020

Una dolce sorpresa in vista di Pasqua anche per tutti i bambini di Pratola Serra. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale comunicano che da oggi partirà la consegna delle uova di Pasqua porta a porta ai più piccoli della comunità, nella fascia di età compresa dalla scuola dell’infanzia alla scuola media.

“Un gesto solidale e generoso voluto dal sottoscritto e dall’Amministrazione Comunale e reso possibile grazie alla donazione della Cobegas Srl, azienda che insiste sul nostro territorio, particolarmente sensibile e legata alla nostra realtà, alla quale vanno i nostri più sinceri ringraziamenti” commenta il primo cittadino, Emanuele Aufiero.

“Nonostante le difficoltà di questi giorni che hanno colpito queste aziende – aggiunge il primo cittadino – la catena di solidarietà non si è fermata. Far felici i bambini è la cosa più importante anche perché stanno facendo, anche loro, dei grandi sacrifici non potendo andare a scuola, non potendo uscire, frequentare gli amici o frequentare le loro abituali attività. Il desiderio di normalità è grande, ma speriamo di strappare loro un sorriso. La consegna sarà effettuata dai ragazzi della Misericordia di Pratola Serra, dai ragazzi del Servizio Civile e da volontari, che ringraziamo per il puntuale e immane supporto dimostrato in questi giorni”.